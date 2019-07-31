среда, 31 июля 2019 г.

Каспер Рууд становится четвертьфиналистом турнира в Китцбюэле.

Норвежский теннисист Каспер Рууд пробивается в 1/4 финала соревнований категории ATP-250 в австрийском Китцбюэле. На стадии второго круга Каспер в двух партиях переиграл немецкого квалифайера Маттиаса Бахингера, занимающего 125-ю строчку текущего мирового рейтинга. Судьбу стартового сета противостояния решил единственный брейк в исполнении Рууда. Во второй партии норвежец дважды вырывался вперед и даже выходил подавать на матч, но в итоге оформил итоговую победу лишь на тай-брейке. На выход в четвертьфинал турнира в Китцбюэле Каспер Рууд потратил 1 час и 45 минут игрового времени.


Каспер Рууд - (Q) Маттиас Бахингер - 6:4, 7:6(3)

В четвертьфинале соревнований Каспер Рууд теперь сыграет с победителем матча между 4-м номером посева уругвайцем Пабло Куэвасом и местным теннисистом Деннисом Новаком.

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о 14:16
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