Арина Соболенко уступила уже на старте Уимблдона.

Магдалена Рыбарикова - (10) Арина Соболенко - 6:2, 6:4
Можно ли именно этот результат назвать первой сенсацией текущего Уимблдона? Наверное, да, учитывая достаточно высокий номер посева Арины Соболенко. С другой стороны, силу Магдалены Рыбариковой на траве по достоинству сумели оценить все болельщики тенниса, когда два сезона назад воочию наблюдали за ее выходом в полуфинал лондонского мейджора. Да, больше настолько ярко сверкнуть на Турнирах Большого Шлема Рыбариковой не удалось. Но, умение Магдалены играть на быстром покрытии, откровенные проблемы самой Арины - все это делало встречу уж очень любопытной. И гарантировать исход противостояния точно не мог никто.
Магдалена сумела захватить инициативу в матче уже фактически в самом его дебюте. Довольно быстро Соболенко сама себе придумала проблемы на подаче, доигралась до тройного брейк-поинта для соперницы и... Даже чудом чуть было не спаслась. Два мяча белорусская теннисистка ликвидировала и лишь с третьей попытки Рыбарикова оформила брейк и ушла в отрыв.
На приеме у Арины получалось, честно говоря, не много. По сути, белорусская спортсменка провела лишь один боевой гейм на подаче соперницы за весь стартовый сет, но и в нем добраться хотя бы до брейк-поинтов у Соболенко не вышло. К тому же, к этому моменту Арина уже проигрывала сразу с двумя проигранными подачами - Магдалена сумела оформить второй брейк подряд - так что бодаться за стартовый сет, по сути, уже не имело никакого смысла. Рыбарикова очень четко доработала партию до логичной победы.
Второй сет начал развиваться по тому же сценарию. Достаточно быстро Рыбарикова не просто повела с геймом на приеме в активе, но и закрепила перевес в счете еще одной выигранной подачей соперницы. Именно в этот момент, когда судьба встречи уже казалась решена, у Магдалены подвисла подача и Арина получила возможность сократить отставание в счете. Тройной брейк-поинт белорусская теннисистка, правда, реализовала лишь с последней попытки.
Вот только проблема в том, что развить успех Соболенко попросту не смогла. Рыбарикова вольностей себе больше не позволяла, ну а белорусская теннисистка сумела разве что немного обострить борьбу и заставить поклонников Магдалены самую малость попереживать за результат. Но вот брейк-поинтов до самого конца поединка зрители больше не увидели.
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Магдалена Рыбарикова сыграет с победительницей американского дерби между Винус Уильямс и Кори Гауфф.
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