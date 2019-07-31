Мария Саккари добилась волевой победы во втором раунде турнира в Сан Хосе и ждет Элину Свитолину в четвертьфинале.

Греческая теннисистка Мария Саккари пробивается в четвертьфинал соревнований в Сан Хосе. На стадии второго круга турнира Мария, получившая 7-й номер посева, добилась непростой победы над представительницей Японии Майо Хиби, занимающей более чем скромную 265-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Саккари потерпела поражение из-за единственного брейка в исполнении соперницы. Но в двух последующих партиях Мария смогла немного наладить игру и, пусть не без труда, добиться в них побед. На выход в четвертьфинал турнира в Сан Хосе Мария Саккари потратила чуть менее 2 часов и 40 минут игрового времени.
(7) Мария Саккари - (Q) Майо Хиби - 4:6, 6:4, 6:2
В четвертьфинале соревнований в Сан Хосе Мария Саккари ждет победительницу матча между лидером посева украинкой Элиной Свитолиной и представительницей России Дарьей Касаткиной.
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