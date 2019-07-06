Серена Уильямс в двух партиях обыграла Юлию Гергес и вышла в четвертый круг Уимблдона.

Семикратная чемпионка Уимблдона американская теннисистка Серена Уильямс продолжает успешные выступления на текущем травяном Турнире Большого Шлема, на котором она получила 11-й номер посева. В матче третьего круга Серена в двух партиях справилась с представительницей Германии Юлией Гергес, занимающей 17-ю строчку текущего мирового рейтинга. В середине каждого из сетов поединка Уильямс-младшая по разу отличилась на приеме, чего ей и хватило для итоговой победы. На нее Серена Уильямс потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(11) Серена Уильямс - (18) Юлия Гергес - 6:3, 6:4
Теперь в четвертом раунде Уимблдона Серена Уильямс сыграет с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая чуть ранее обыграла американку Лорен Дэвис
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