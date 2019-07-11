Серена Уильямс разгромила Барбору Стрыцову и вышла в финал Уимблдона.

Американская теннисистка Серена Уильямс становится второй финалисткой Уимблдона - 2019. В борьбе за выход в титульный матч травяного Турнира Большого Шлема Уильямс-младшая разгромила чешскую теннисистку Барбору Стрыцову, занимающую 54-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Серена отдала сопернице всего 3 гейма. Американка удержала все собственные подачи, в том числе и гейм в самой концовке стартовой партии, в котором ей пришлось отыгрывать тройной брейк-поинт. На выход в финал Уимблдона Серена Уильямс потратила чуть более часа игрового времени.
(11) Серена Уильямс - Барбора Стрыцова - 6:1, 6:2
В финале Уимблдона Серена Уильямс сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая чуть ранее уверенно переиграла украинку Элину Свитолину
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий