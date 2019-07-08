Серена Уильямс разгромила Карлу Суарес-Наварро на пути в четвертьфинал Уимблдона.

Американская теннисистка Серена Уильямс становится четвертьфиналисткой Уимблдона - 2019. На стадии четвертого круга Серена, получившая в Лондоне 11-й номер посева, в двух партиях переиграла испанскую теннисистку Карлу Суарес-Наварро, занимающую 31-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета встречи Уильямс-младшая завершила с комфортным для себя перевесом в два брейка и с одинаковым счетом - 6:2. На победу в противостоянии Серена Уильямс потратила 1 час и 5 минут игрового времени.
(11) Серена Уильямс - (30) Карла Суарес-Наварро - 6:2, 6:2
Теперь в четвертьфинале Уимблдона - 2019 Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Элисон Риске, которая в своем матче четвертого круга достаточно неожиданно выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти
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