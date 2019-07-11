Дарья Снигур выходит в полуфинал юниорского Уимблдона.

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур становится полуфиналисткой Уимблдонского турнира среди девушек. На стадии 1/4 финала Дарья в двух партиях переиграла россиянку Полину Кудерметову. Снигур более чем уверенно оставила за собой стартовый сет противостояния и вела сразу с двумя брейками по ходу второй партии. Кудерметова сумела немного сократить отставание, но чуть более чем за час игрового времени Дарья Снигур оформила итоговую победу во встрече.
Дарья Снигур - Понина Кудерметова - 6:2, 6:4
В полуфинале юниорского Уимблдона Дарья Снигур сыграет с победительницей матча между лидером посева Эммой Наварро и Натсуми Кавагучи.
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