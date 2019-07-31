Валерия Страхова на отказе соперницы выходит во второй раунд 25-тысячника в Польше.

Украинская теннисистка Валерия Страхова успешно стартовала на соревнованиях ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в чешском городе Гродзиск-Мазовецкий. В матче первого круга Валерия на отказе одолела россиянку Дарью Лодикову, занимающую 668-ю строчку текущего мирового рейтинга. Страхова проиграла стартовый сет, но затем отвесила оппонентке баранку по ходу второй партии и повела со счетом 3:0 в решающем отрезке матча. В этот момент Лодикова и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте чуть менее полутора часов игрового времени.
Валерия Страхова - Дарья Лодикова - 3:6, 6:0, 3:0, ret
Во втором раунде соревнований в Польше Валерия Страхова сыграет с победительницей матча между 6-й ракеткой турнира Кларой Таусон и квалифайером Каролиной Кубановой.
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