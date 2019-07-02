Леся Цуренко уступила Барборе Стрыцовой и зачехлила ракетку уже после стартового раунда Уимблдона.

Барбора Стрыцова - (32) Леся Цуренко - 6:3, 6:2
И ведь, вроде бы, не было у Барборы Стрыцовой мощнейшей подачи, которая бы просто выбивала Лесю Цуренко с корта. Не было и заоблачного количества эйсов - всего одна подача на вылет за весь матч. Но потрясающая стабильность на первом мяче, с которого чешской теннисисткой было выиграно почти 90-% розыгрышей, сделала свое дело. Стрыцова после успешного ввода мяча в игру моментально начинала давить, развивать преимущество и добиваться своего. Цуренко же в игре мяч держала, честно говоря, далеко не лучшим образом.
Леся действительно слишком много ошибалась. 29 невынужденных за столь непродолжительный матч - это перебор. Особенно учитывая, что соперница за всю встречу взяла чуть более 60 розыгрышей. То есть получается, что чуть ли не половину очков украинская теннисистка подарила Стрыцовой собственными ошибками. Да, в плане виннерсов получилось немного перестрелять Барбору - 16 чисто выигранных мячей у Цуренко против 11 у чешской теннисистки. Но провал в количестве невынужденных (29 против 12) ликвидировать активностью точно не удалось.
Цуренко за весь матч ни разу толком и не зацепилась на приеме. Боевым можно назвать разве что третий гейм второй партии, в котором несколько раз фиксировался счет "ровно". К тому моменту Леся уже проиграла с двумя брейками стартовый сет и уступала с упущенной подачей в пассиве по ходу второй партии. Но даже в этот момент до брейк-поинтов украинская теннисистка не добралась. Ну а Барбора, как и в стартовом сете, до завершения матча успела еще раз отличиться на приеме и спокойно завершить поединок в свою пользу.
Теперь во втором раунде Уимблдона - 2019 Барбора Стрыцова сыграет с победительницей матча между Кэти Свон и Лаурой Зигемунд.
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