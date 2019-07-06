Карла Суарес-Наварро обыграла Лорен Дэвис и вышла в четвёртый раунд Уимблдона.

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, получившая на Уимблдоне 30-й номер посева, становится участницей 1/8 финала текущего травяного мейджора. В матче третьего круга Карла в двух партиях переиграла лаки-лузера Лорен Дэвис из США, занимающую 95-ю строчку текущего мирового рейтинга. На удивление, зрители увидели в этой встрече предостаточно брейков, но Суарес-Наварро выиграла оба сета с одинаковым счётом - 6:3. На выход в четвёртый раунд Уимблдона Карла Суарес-Наварро потратила около 1 часа и 10 минут игрового времени.
(30) Карла Суарес-Наварро - (LL) Лорен Дэвис - 6:3, 6:3
Теперь за выход в четвертьфинал Уимблдона Карла Суарес-Наварро сразится с победительницей матча между Сереной Уильямс и Юлией Гергес.
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