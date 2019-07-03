Элина Свитолина на отказе соперницы выходит в третий раунд Уимблдона.

(8) Элина Свитолина - Маргарита Гаспарян - 5:7, 6:5, ret
Казалось, что Маргарита Гаспарян может дотерпеть до концовки второй партии, пусть и проиграв ее из-за обидного повреждения. Россиянка могла отбыть на корте еще один розыгрыш и попытаться с помощью медиков что-то придумать с травмированной ногой и хотя бы попробовать вернуться в игру. Но, боль у Гаспарян была настолько сильной, что снималась с матча россиянка, которая, по сути, всю карьеру мучается со здоровьем, со слезами на глазах. Может, они выступили из-за обиды, потому как до травмы Маргарита играла действительно здорово.
В стартовой партии матча Маргарита сделала ставку на активность. Именно россиянка старалась отыграть в атаке, но при этом ошибок у нее тоже было предостаточно. Например, именно Свитолина первой в матче добралась до брейк-поинта, но реализовать его у Элины не получилось. А в середине стартовой партии украинская теннисистка упустила собственную подачу - Гаспарян провела очень красивую комбинацию на брейк-поинте, завершив ее красивой свечой.
Отыграться Свитолина сумела лишь в тот момент, когда россиянка вышла подавать на победу в партии. Элина нащупала брешь в бекхенде оппонентки и методично давила именно на него. В итоге у Гаспарян посыпались ошибки, которыми Маргарита и позволила Свитолиной вернуться в борьбу. Правда, в последний момент украинская теннисистка упустила еще одну собственную подачу и Гаспарян с первого же сет-поинта на приеме оформила победу в партии.
Второй сет Маргарита снова начала с брейка, но на этот раз Свитолина не стала затягивать и отыгралась буквально моментально. Напряжение на корте действительно зашкаливало, Элине приходилось реально трудиться для того, чтобы удерживаться в матче. Например, в одном из затяжных геймов украинская теннисистка спаслась с двух брейк-поинтов. Свитолина справилась, ну а дальше...
При счете 5:5 Маргарита, похоже, неудачно приземлилась на левую ногу во время выполнения подачи. О степени серьезности травмы судить пока что действительно очень сложно, но возвращалась на корт россиянка действительно со слезами на глазах. Бодаться у Гаспарян не получалось, например к укороченному от Свитолиной она просто не стала бежать вообще. Но даже при игре с места взять пару очков у россиянки вышло. Да, подачу свою она упустила, но после смены сторон все таки попробовала вернуться в матч. Элина подавала на вторую партию, добралась до двойного сет-болла, и именно в этот момент Маргарита таки решила завершить борьбу.
Теперь в третьем раунде Уимблдона Элина Свитолина сыграет с 31-й ракеткой турнира греческой теннисисткой Марией Саккари.
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