Элина Свитолина с баранкой обыграла Дарью Гаврилову в первом раунде Уимблдона.

(8) Элина Свитолина - Дарья Гаврилова - 7:5, 6:0
Элина Свитолина не просто одержала первую победу на Уиблдоне - 2019, но и выиграла свой первый матч на траве по ходу текущего сезона. Два предыдущих турнира для украинской теннисистки заканчивались, честно говоря, не успев начаться - в Бирмингеме и Истборне Элина, будучи сеянной, проигрывала уже на самом старте.
Гаврилова, правда, тоже звезд с неба не хватала, но успела провести ровно в два раза больше матчей на специфическом покрытии. В том же Истборне она сначала проиграла в финале квалификации, а потом, получив статус лаки лузера, добралась до второго круга, где уступила Шуай Чжан.
Начало встречи, как по мне, показало, что Гаврилова лучше готова начинать борьбу безо всякой раскачки. В то время, пока Свитолина налаживала удары и входила в матч, Дарья пыталась с ходу начать давить на соперницу и собирать очки. Австралийской теннисистке даже почти удалось в самом дебюте поединка уйти в отрыв с брейком, но Элина свою подачу откровенно спасла.
К середине партии украинская теннисистка не только наладила глубину ударов, но и выработала стратегию борьбы. Гаврилову просто ни под каким предлогом нельзя было пускать вперед - у сетки Дарья действовала может и не всегда удачно, но очень остро, тогда как на задней линии у нее раз за разом проскакивали ошибки. И именно в глубоких ударах крылся ключ к успеху. Брейк-поинты в середине партии Свитолина заработала, как раз, удерживая соперницу под самым фоном. Отыгралась со счета 15:40 Гаврилова, именно, удачными выходами вперед. Но с третьей попытки в этом гейме Элина таки оформила первый в матче брейк.
Он вполне мог принести Свитолиной победу в партии, но уже при подаче на сет Элина немного посыпалась. Она крайне неудачно начала гейм на собственной подаче, своими же ошибками подарила сопернице возможность вернуться в борьбу и Гаврилова этими шансами отлично воспользовалась. Правда, у Дарьи уже стал просматриваться очевидный спад в игре - следующую подачу австралийская теннисистка снова упустила, а Свитолина со второй попытки поставила победную точку в сете.
Описывать вторую партию не имеет никакого смысла. Даже не столько сама Элина сносила соперницу с корта, сколько Гаврилова попросту забыла, как играть в теннис. Красивые комбинации с успешными выходами к сетке, которыми Дарья порой ставила соперницу в тупик по ходу первого сета, проскакивали очень и очень редко. В основном, австралийская теннисистка ошибалась уже после первого-второго удара в розыгрыше. Обыгрывать настолько разобранную соперницу Свитолина, если честно, должна была в любом игровом состоянии.
Гаврилова, разве что, пободалась за один-единственный гейм. В тот момент, когда Элина вышла подавать на победу, Дарья добралась до счета "ровно", но даже разжиться брейк-поинтом Свитолина сопернице не позволила. Сет украинская теннисистка выиграла с полноценной и вполне заслуженной баранкой. А если просуммировать еще и концовку стартовой партии, то получается, что Элина оставила за собой 8 последних геймов матча.
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Элина Свитолина сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая на старте травяного мейджора в двух партиях справилась с немкой Анной-Леной Фридзам. Напомним, что именно Маргарите украинская теннисистка уступила несколько недель назад на старте турнира в Бирмингеме.
Отметим, что в параллельном матче стартовый раунд Уимблдона успешно преодолела еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в двух партиях обыграла представительницу Италии Камилу Джиорджи.
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