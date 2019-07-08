Элина Свитолина впервые в карьере выходит в четвертьфинал Уимблдона.

(8) Элина Свитолина - (24) Петра Мартич - 6:4, 6:2
О том, насколько упорной получилась стартовая партия противостояния, можно судить хотя бы по тому, что продолжалась она даже более часа игрового времени. Обычно такое случается, когда сет докатывается до тай-брейка, но на этот раз теннисистки провели всего 10 геймов. И, как минимум, 4 из них можно назвать невероятно затяжными. Хотя, начиналось все с достаточно спокойно выигранных подач в исполнении каждой из соперниц. Первой серьезно зацепиться на приеме удалось именно Свитолиной. Петра все старалась в критичные ситуации брать инициативу в свои руки, действовать остро, лететь к сетке, но каждый раз Элина очень спокойно реагировала на такую активность соперницы и четко разбиралась в каждом розыгрыше.
Правда, закрепить успех собственной выигранной подачей Свитолиной не удалось. На подаче украинской теннисистки завязались очень долгие качели, которые длительное время не приводили к брейк-поинтам. И лишь после пятого счета "ровно" Мартич добралась до брейкового мяча и с первой же попытки реализовала его. У Петры прошел очень неплохой укороченный прием второй подачи в исполнении Элины.
Следующий гейм получился и вовсе марафонским - счет ровно фиксировался в нем 9 раз. Свитолина не реализовала 3 брейк-поинта и вполне могла об этом пожалеть уже через несколько минут. Собственная подача для украинской теннисистки сложилась ничуть не легче - те же 3 отыгранных брейковых мяча и почти такая же запредельная продолжительность самого гейма. К этому времени во всех параллельных матчах уже во всю шел второй сет. И лишь Элина с Петрой только довели дело до счета 4:4 в стартовой партии.
Ну а дальше у Свитолиной все пошло немного проще. Второй за сет брейк она оформила в красивейшем стиле - Элина прекрасно варьировала игру, применяла укороченные, которые и ставили в тупик Мартич. После брейка украинке оставалось лишь подать на победу в сете и с этой задачей Элина справилась спокойно.
Начало второй партии сложилось для Свитолиной куда проще. Элина отличилась на приеме уже в стартовом гейме, правда, стоит отметить, что сразу после него Мартич позвала на корт медиков, ссылаясь на боли в левой ноге. На корт Петра вернулась, но после медицинского перерыва хорватская теннисистка еще раз упустила собственную подачу. Элине лишь однажды пришлось немного напрячься, когда Мартич добралась до брейк-поинта, но тогда украинская спортсменка очень неплохо усилила игру и отыграла важнейший мяч. В дальнейшем, же Свитолина четко воспользовалась своим шансом и впервые в карьере оформила выход в четвертьфинал Уимблдона.
В нем Элина Свитолина сыграет с победительницей чешского дерби между Каролиной Плишковой и Каролиной Муховой.
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