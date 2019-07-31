Доминик Тим спокойно стартовал на домашнем турнире в Китцбюэле.

(1) Доминик Тим - (WC) Себастиан Офнер - 6:3, 6:2
Разве что в начале стартового сета Тим позволил себе слабину на собственной подаче, но к тому моменту 1-й номер посева уже лидировал с брейком. Сразу после того, как Офнер позволил себе наглость и выровнял ситуацию в счете, Доминик полностью захватил инициативу и до конца первой партии еще дважды отличился на приеме.
Диктовал условия игры Доминик и во втором сете. Уже к середине этого отрезка матча Тим вырвался вперед с брейком, а под самый занавес встречи Доминик еще раз взял подачу младшего по рангу соотечественника. Этим брейком Тим и поставил победную точку в противостоянии.
В четвертьфинале турнира в Китцбюэле Доминик Тим сыграет с испанским спортсменом Пабло Андухаром, обыгравшим в матче второго круга представителя Германии Филиппа Кольшрайбера.
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