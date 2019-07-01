Александр Зверев проигрывает квалифайеру уже на самом старте Уимблдона.

Немец Александр Зверев проваливает очередной Турнир Большого Шлема. В первом же раунде Уимблдона - 2019, на котором Саша получил 6-й номер посева, представитель Германии в четырёх сетах уступил Иржи Веселы из Чехии, попавшему в основную сетку травяного Турнира Большого Шлема лишь благодаря победе в квалификации. Зверев выиграл стартовый сет противостояния, но позволил сопернику взять три последующие партии. На сенсационную победу Иржи Веселы потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
(Q) Иржи Веселы - (6) Александр Зверев - 4:6, 6:3, 6:2, 7:5
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Иржи Веселы сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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