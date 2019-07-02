Вера Лапко проиграла 15-й ракетке Уимблдона на старте турнира.

Белорусская теннисистка Вера Лапко без шансов уступила на старте Уимблдона - 2019. В матче первого круга Вера, занимающая на данный момент 106-ю строчку мирового рейтинга, в двух партиях уступила 15-й ракетке травяного Турнира Большого Шлема китаянке Цян Ван. Оба сета встречи проходили по одному и тому же сценарию и даже закончились с одинаковым счетом - 6:2. После относительно равного дебюта Ван захватывала инициативу и по два раза выигрывала подачу соперницы. На победу в матча Цян Ван потратила ровно час игрового времени.
(15) Цян Ван - Вера Лапко - 6:2, 6:2
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Цян Ван сыграет с победительницей матча между Эжени Бушар и Тамарой Цидансек.
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