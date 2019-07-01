понедельник, 1 июля 2019 г.

Стэн Вавринка уверенно разобрался со стартовым соперником на Уимблдоне.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, получивший на текущем Уимблдоне 22-й номер посева, более чем уверенно выходит во второй раунд травяного Турнира Большого Шлема. В матче первого круга Стэн в трех партиях обыграл представителя Бельгии Рубена Бемельманса, занимающего 171-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Вавринка не просто удержал все собственный подачи, но и даже не подпустил соперника к  брейк-поинтам. На выход во второй раунд Уимблдона - 2019 Стэн Вавринка потратил чуть менее полутора часов игрового времени.


(22) Стэн Вавринка - (Q) Рубен Бемельманс - 6:3, 6:2, 6:2

В принципе, для Стэна Вавринки жребий касательно стартового соперника на Уимблдоне получился весьма удачным. Швейцарский теннисист получил возможность спокойно вкатиться в турнир, посколько проблем от Рубена Бемельманса не ожидалось. Так оно и вышло - бельгийский спортсмен навязать ровным счетом никакой борьбы Стэну не смог - за всю встречу он ни разу не добрался даже до брейк-поинтов, да и на собственных подачах Бемельманс действовал не лучшим образом.

По сути в каждом из сетов отчетной встречи Вавринка довольно быстро добивался перевеса с брейком, а потом уверенно играл по счету. В стартовой партии оформить второй успех на приеме швейцарскому теннисисту не удалось, хотя шансы на это у него были отменные - Бемельманс чудом спас подачу с двойного брейк-поинта. Обострить борьбу за партию Рубену это, правда, ничуть не помогло.

Ну а в двух последующих партиях Вавринка одной выигранной подачей оппонента не ограничивался. Дабы избежать каких-либо неожиданностей Стэн по два раза брал геймы на приеме и четко дорабатывал партии до самого победного завершения. Ни минутной слабости - и Вавринка крайне уверенно шагает во второй раунд Уимблдона.

В нем швейцарский теннисист сыграет с американцем Рейлли Опелкой, который на старте турнира обыграл немца Седрика Марселя Штебе.

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о 15:07
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