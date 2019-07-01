Стэн Вавринка уверенно разобрался со стартовым соперником на Уимблдоне.

(22) Стэн Вавринка - (Q) Рубен Бемельманс - 6:3, 6:2, 6:2
В принципе, для Стэна Вавринки жребий касательно стартового соперника на Уимблдоне получился весьма удачным. Швейцарский теннисист получил возможность спокойно вкатиться в турнир, посколько проблем от Рубена Бемельманса не ожидалось. Так оно и вышло - бельгийский спортсмен навязать ровным счетом никакой борьбы Стэну не смог - за всю встречу он ни разу не добрался даже до брейк-поинтов, да и на собственных подачах Бемельманс действовал не лучшим образом.
По сути в каждом из сетов отчетной встречи Вавринка довольно быстро добивался перевеса с брейком, а потом уверенно играл по счету. В стартовой партии оформить второй успех на приеме швейцарскому теннисисту не удалось, хотя шансы на это у него были отменные - Бемельманс чудом спас подачу с двойного брейк-поинта. Обострить борьбу за партию Рубену это, правда, ничуть не помогло.
Ну а в двух последующих партиях Вавринка одной выигранной подачей оппонента не ограничивался. Дабы избежать каких-либо неожиданностей Стэн по два раза брал геймы на приеме и четко дорабатывал партии до самого победного завершения. Ни минутной слабости - и Вавринка крайне уверенно шагает во второй раунд Уимблдона.
В нем швейцарский теннисист сыграет с американцем Рейлли Опелкой, который на старте турнира обыграл немца Седрика Марселя Штебе.
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