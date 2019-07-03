Стэн Вавринка в пяти сетах уступил Рейлли Опелке во втором раунде Уимблдона.

22-й номер посева травяного Турнира Большого Шлема швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел преодолеть второй раунд Уимблдона - 2019. В напряженном пятисетовом поединке Стэн уступил американцу Рейлли Опелке, занимающему 63-ю строчку текущего мирового рейтинга. Вавринка проиграл стартовый сет, но, казалось, переломил ход встречи и даже повел по партиям - 2:1. Опелка вернулся в борьбу, оставил за собой два последующих сета, в том числе и решающую партию со счетом 8:6 и оформил выход в третий раунд Уимблдона - 2019. На неожиданную победу американцу понадобилось чуть более трех с четвертью часов игрового времени.
Рейлли Опелка - (22) Стэн Вавринка - 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 8:6
В третьем раунде лондонского мейджора Рейлли Опелка сыграет с победителем встречи между Милошем Раоничем и Робином Хаазе.
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