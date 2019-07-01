Даяна Ястремская в двух сетах переиграла Камилу Джиорджи на старте Уимблдона.

Даяна Ястремская - Камила Джиорджи - 6:3, 6:3
У Камилы Джиорджи, понятное дело, на данный момент предостаточно проблем с набором игровой формы после довольно продолжительной паузы в выступлениях. Итальянская теннисистка, фактически, вернулась на корт лишь на прошлой неделе на соревнованиях в Истборне, где уступила уже на самом старте представительнице Тайваня - Шувей Се. В целом же, Камила подошла к старту Уимблдона с шестью поражениями подряд в пассиве. И прервать эту неудачную серию, к счастью для украинских поклонников тенниса, Джиорджи не удалось.
Даяна тоже не блистала на травяном покрытии. К успехам можно отнести разве что выход в основную сетку того же турнира в Истборне. Правда в квалификации Ястремская получила 1-й номер посева, так что с соперницами у нее все было в полном порядке. В "основе" же дела складывались не лучшим образом. На траве украинская теннисистка проиграла как на старте турнира в Бирмингеме, так и в первом же раунде стартов в Истборне.
Матч на Уимблдоне начался достаточно нервно. В первом же гейме встречи Ястремской пришлось отыгрывать брейк-поинт, а чуть позже украинская теннисистка таки отпустила соперницу в отрыв. Джиорджи своим шансом закрепить перевес в счете не воспользовалась, точно так же, как и вторым брейком - и после второй упущенной подачи Даяна сумела моментально вернуться в борьбу и отыграть отставание.
А вот концовка партии осталась за украинской теннисисткой. Получается, что со счетва 2:3 Даяна дважды отличилась на приеме, выиграла 4 гейма подряд и сумела оставить за собой всю партию. Причем во второй ее половине Ястремская действительно выглядела и стабильнее, и острее Камилы.
В дебюте второго сета Даяна продолжила диктовать свои условия игры. Украинке удалось повести сразу с двумя брейками, но спокойно завершить матч в свою пользу не получилось. Концовка встречи снова прошла в обмене брейками. Джиорджи сокращала отставание до минимума, но тут же опять упускала собственную подачу и отпускала Ястремскую в отрыв. Так поединок и завершился - подать на матч Даяна не сумела, но тут же оформила уверенный брейк и именно им поставила победную точку в матче.
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Даяна Ястремская теперь сыграет с 27-й ракеткой турнира американской теннисисткой Софьей Кенин. Софья довольно уверенно проводит травяной сезон, за который уже успела выиграть трофей на Мальорке. Ну а на старте Открытого Первенства Великобритании представительница США уверенно переиграла австралийку Астру Шарму.
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