Даяна Ястремская впервые в карьере выходит в четвертый круг Турнира Большого Шлема.

Даяна Ястремская становится участницей стадии 1/8 финала Уимблдона - 2019. В третьем круге травяного Турнира Большого Шлема Даяна в двух партиях разобралась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, занимающей 81-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Ястремская уступала сразу с двумя брейками - 2:5, но смогла организовать полноценный камбек - трижды взять подачу соперницы и выиграть партию даже без тай-брейка. Судьбу второго сета решил единственный успешный гейм на приеме в исполнении украинской теннисистки. На выход в четвертый круг Уимблдона Даяна Ястремская потратила чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.
Даяна Ястремская - Виктория Голубич - 7:5, 6:3
За выход в четвертьфинал Уимблдона - 2019 Даяна Ястремская поспорит с китайской теннисисткой Шуай Чжан, обыгравшей в своем матче четвертого круга Каролин Возняцки из Дании.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий