Даяна Ястремская завершила борьбу на Уимблдоне на стадии четвертого круга.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал Уимблдона - 2019. На стадии четвертого круга Даяна в напряженной борьбе уступила китаянке Шуай Чжан, занимающей 50-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Ястремская проиграла из-за упущенной в самом начале матча собственной подачи. А вот во втором сете Даяна сумела полностью перехватить инициативу и отдала сопернице всего 1 гейм за партию. В решающем отрезке встречи у Ястремской начались серьезные проблемы с собственной подачей, которую украинка так ни разу и не защитила. Два брейка в исполнении Даяны не особо помогли ей побороться за итоговую победу в матче.
Шуай Чжан - Даяна Ястремская - 6:4, 1:6, 6:2
В четвертьфинале Уимблдона - 2019 Шуай Чжан сыграет с победительницей матча между Симоной Халеп и Кори Гауфф. Ну а для Даяны Ястремской четвертый круг Уимблдона является лучшим на данный момент результатом на Турнирах Большого Шлема.
Напомним, что чуть ранее выход в свой первый в карьере четвертьфинал на Уимблдоне оформила Элина Свитолина
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