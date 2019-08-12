Марин Чилич зачехлил ракетку уже на старте Мастерса в Цинциннати.

Раду Албот - (14) Марин Чилич - 6:4, 7:6(6)
Чилич практически в самом начале поединка упустил собственную подачу и несмотря на то, что времени отыграть отставание было предостаточно, позволил сопернику завершить стартовый сет с этим минимальным перевесом в счёте. Отыграться Марин мог разве что в следующем же гейме после упущенной подачи, но Раду отыграл два брейк-поинта.
Во второй партии зрители брейков не увидели, но в концовке этого отрезка встречи события развивались крайне любопытно. Сначала Чилич не реализовал 2 сет-болла на приёме, ну а через несколько минут Албот добрался до скрытого матч-болла. Ключевым этот мяч не стал, равно как и ещё 2 сет-поинта у Марина на следующей подаче молдаванина.
В итоге партия докатилась до тай-брейка, на котором инициативой, казалось, снова завладел Раду. Дважды Чиличу приходилось отыгрываться с мини-брейков, но под занавес тая хорват даже получил сет-поинт на собственной подаче. Но Марин не только его не реализовал, он упустил и следующий розыгрыш, ну а Албот с первого же матч-поинта оформил сенсационную победу.
Во втором раунде Мастерса в Цинциннати Раду Албот сыграет с победителем матча между Ласло Дьере и Диего Шварцманом.
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