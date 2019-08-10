Бьянка Андрееску становится первой финалисткой турнира в Торонто.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выходит в финал домашнего турнира категории WTA Premier 5 в Торонто. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Бьянка в двух партиях переиграла представительницу США Софью Кенин, занимающую 29-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете все решил единственный брейк, который Андрееску оформила под самый занавес партии. Во втором отрезке матча Бьянка сначала уступала с брейком, потом сама вела с геймом на приёме в активе, но в итоге все решилось на тай-брейке. На нем Бьянка Андрееску и оформила итоговую победу, на которую канадской теннисистке понадобилось чуть более двух часов игрового времени.
Бьянка Андрееску - Софья Кенин - 6:4, 7:6(5)
Теперь в финале турнира в Торонто Бьянка Андрееску сыграет с победительницей матча между Сереной Уильямс и Марией Боузковой.
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