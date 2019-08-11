воскресенье, 11 августа 2019 г.

Финал длиной в 4 гейма. Бьянка Андрееску выигрывает трофей в Торонто после травмы Серены Уильямс в титульном матче.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску становится победительницей домашних соревнований категории WTA Premier 5 в Торонто. Но титул омрачила травма соперницы по финалу - представительницы США Серены Уильямс. Спустя всего 4 гейма после начала встречи Уильямс-младшая была вынуждена сняться из-за травмы спины. Теннисистки провели на корте даже менее 20 минут игрового времени.


Бьянка Андрееску - (8) Серена Уильямс - 3:1, ret

 Конечно, финальный матч ожидался совсем не таким. Битва молодости и опыта, баталии легенды с юной звездочкой... Какие угодно эпитеты можно было придумывать к финалу соревнований в Торонто, но все разбилось об суровую реальность. Фактически в начале встречи Серена Уильямс получила травму спины и не смогла продолжить борьбу за трофей.

Дальше были слезы, проявление невероятного уважения со стороны Бьянки, которая всеми силами успокаивала легенду. Снимки этого драматичного эпизода точно облетят все издания мира. Кто-то даже найдёт в них знаки окончательной смены поколений в женском теннисе. Так ли это, покажет время.

Ну а пока остаётся лишь поздравить Бьянку Андрееску со вторым крупным трофеем по ходу сезона. Весной канадская теннисистка также неожиданно взяла титул в Индиан-Уэллсе. Теперь у Бьянки отличные перспективы отобраться на Итоговый Турнир WTA, но предметнее об этих перспективах стоит говорить, как минимум, после US Open.

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о 22:33
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