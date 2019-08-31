Бьянка Андрееску переиграла Каролин Возняцки в третьем раунде US Open - 2019.

(15) Бьянка Андрееску - (19) Каролин Возняцки - 6:4, 6:4
Удивительно, но именно на текущем турнире Бьянка Андрееску вообще дебютирует в основной сетке US Open. И это при том, что канадская теннисистка получила на мейджоре столь высокий номер посева. Именно потому любой результат на соревнованиях идёт Бьянке в плюс. И, похоже, взять с текущего Открытого Первенства США Андрееску решила по максимуму.
В самом начале поединка Бьянка смогла отличиться на приёме, но Каролин тут же ответила обратным брейком. Обмен упущенными подачами тут же прекратился и спортсменки стали уверенно держать свои геймы. Ровно до тех пор, пока к середине сета Андрееску снова не начала давить на оппонентку. Одну подачу Возняцки с двойного брейк-поинта спасла, но вот уже в следующем собственном гейме датчанка позволила сопернице оформить брейк. Он и стал ключевым в стартовой партии.
Второй сет Андрееску начала просто ударно - повела сразу с двумя геймами на приёме в активе - 3:0. Но столь же быстро Возняцки вернулась в борьбу и восстановила равновесие в счёте - 3:3. Бьянка снова повела с брейком, и снова тут же упустила собственную подачу. Потому, когда канадская спортсменка ещё раз взяла гейм Каролин и получила возможность подавать на матч, Возняцки списывать со счетов точно было рано. Но Андрееску настроилась на гейм и чётко оформила победу.
Теперь за выход в четвертьфинал US Open - 2019 Бьянка Андрееску поспорит с американкой Тейлор Таунсенд.
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