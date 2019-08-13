Виктория Азаренко на отказе Белинды Бенчич выходит во второй раунд турнира в Цинциннати.

Виктория Азаренко - (12) Белинда Бенчич - 6:4, 1:0, ret
Стартовый сет начинался для Виктории далеко не лучшим образом. Белорусская теннисистка долгое время не могла наладить действия на собственной подаче, что и привело к тому, что Бенчич дважды вырывалась вперёд с брейком. Правда, и у самой Белинды не все ладилось с игрой, так что Азаренко удавалось моментально отыгрывать отставание.
В середине стартовой партии Виктория немного стабилизировала свой теннис, а вот Бенчич продолжило лихорадить. Азаренко впервые в матче вырвалась вперёд с брейком и удержала этот перевес до победного конца сета. На самом деле, у швейцарской теннисистки шансов отыграться попросту не было.
Второй сет Виктория уже сама начала с выигранного на приёме гейма. Сразу после него Бенчич после консультации с медиками решила отказаться от продолжения борьбы.
Во втором раунде турнира в Цинциннати Виктория Азаренко теперь сыграет с победительницей матча между Катериной Синяковой и Донной Векич.
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