вторник, 13 августа 2019 г.

Виктория Азаренко на отказе Белинды Бенчич выходит во второй раунд турнира в Цинциннати.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко преодолела стартовый раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. В первом круге Вика прошла швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич, получившую на турнире 12-й номер посева. Азаренко оставила за собой стартовый сет встречи и повела с брейком в самом начале второй партии. Именно в этот момент Белинда отказалась от продолжения борьбы, сославшись на проблемы со здоровьем. Теннисистки провели на корте чуть более 50 минут игрового времени.


Виктория Азаренко - (12) Белинда Бенчич - 6:4, 1:0, ret

 Стартовый сет начинался для Виктории далеко не лучшим образом. Белорусская теннисистка долгое время не могла наладить действия на собственной подаче, что и привело к тому, что Бенчич дважды вырывалась вперёд с брейком. Правда, и у самой Белинды не все ладилось с игрой, так что Азаренко удавалось моментально отыгрывать отставание.

В середине стартовой партии Виктория немного стабилизировала свой теннис, а вот Бенчич продолжило лихорадить. Азаренко впервые в матче вырвалась вперёд с брейком и удержала этот перевес до победного конца сета. На самом деле, у швейцарской теннисистки шансов отыграться попросту не было.

Второй сет Виктория уже сама начала с выигранного на приёме гейма. Сразу после него Бенчич после консультации с медиками решила отказаться от продолжения борьбы.

Во втором раунде турнира в Цинциннати Виктория Азаренко теперь сыграет с победительницей матча между Катериной Синяковой и Донной Векич.

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о 19:53
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