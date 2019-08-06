Виктория Азаренко уверенно обыграла Камилу Джиорджи на старте турнира в Торонто.

Виктория Азаренко - Камила Джиорджи - 6:2, 6:2
Камила Джиорджи, конечно, девушка, которая явно не относится к топовым теннисисткам мира, но в категорию крепких середняков эту итальянскую спортсменку точно можно причислить. К тому же, Камила за прошлую неделю набрала достаточно неплохой ход, добравшись до финала соревнований в Вашингтоне. Та же Виктория, например, проиграла уже во втором раунде турнира в Сан Хосе, так что с игровым тонусом у Джиорджи должно все было быть в полном порядке.
Правда, у Камилы сложились сразу два фактора, играющие ей не на руку. Во-первых, оправиться от тяжелой в физическом плане недели в Вашингтоне итальянская теннисистка просто не успела. Ну и во-вторых, запалом и настроем отыграть приличную фору в мастерстве по сравнению с Азаренко Джиорджи просто не смогла. Вика сегодня сыграла очень неплохой матч, в котором если и были спады, то минимальные.
Виктория достаточно быстро сумела зацепиться за подачу соперницы, причем сделать это довольно лихо - заработать сразу тройной брейк-поинт. Камила смогла побороться, но с последней третьей попытки Азаренко таки повела в счете. Правда, тут же белорусская спортсменка позволила Джиорджи в борьбу вернуться. Быстрый обратный брейк Вику не смутил у она продолжила обмен брейками. Но и в этот раз чуть было не повторилась история с моментальным отыгрышем Камилы - итальянка снова добралась до брейк-поинта, но теперь Азаренко сыграла собранно и уверенно. Ну а после того, как Вика упрочила лидерство еще одним выигранным на приеме геймом, за стартовый сет Джиорджи бороться прекратила.
По сути, во второй партии сценарий развития событий был тем же. Снова быстрый брейк в исполнении Азаренко и моментальный отыгрыш от Джиорджи. Снова Виктория четко восстанавливает свой перевес в счете, а чуть позже делает его, по сути, неотыгрываемым. На этот раз подача на сет и весь матч прошла для Виктории не без проблем. Но белорусская теннисистка справилась, ликвидировала брейк-поинт и оформила итоговую победу.
Во втором раунде соревнований в Торонто Виктория Азаренко сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая на старте турнира достаточно неожиданно выбила из борьбы 13-ю ракетку соревнований Йоханну Конту из Великобритании. Даяна имеет в запасе на один выходной день больше, и этот фактор вполне может сыграть на руку представительнице Украины.
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