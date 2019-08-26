Эшли Барти с волевой победы начала выступления на US Open - 2019.

2-я ракетка Открытого Первенства США австралийская теннисистка Эшли Барти начинает выступления на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема с трудовой победы. В матче первого круга Эшли лишь в трех сетах переиграла представительницу Казахстана Зарину Дияс, занимающую на данный момент 80-ю строчку мирового рейтинга. Барти разгромно проиграла стартовый сет, но смогла переломить ход встречи и за 1 час и чуть более чем 40 минут игрового времени добиться итоговой победы.
(2) Эшли Барти - Зарина Дияс - 1:6, 6:3, 6:2
Во втором раунде US Open Эшли Барти сыграет с победительницей встречи между Лорен Дэвис и Йоханной Ларссон.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий