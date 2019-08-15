Эшли Барти в сложнейшем поединке обыграла Анетт Контавейт и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Лидер посева соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати австралийская теннисистка Эшли Барти пробивается в 1/4 финала турнира. На стадии третьего круга Эшли в напряженной борьбе обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую 20-ю строчку текущего мирового рейтинга. Барти проиграла стартовый сет и уступала с брейком по ходу как второй, так и решающей партии. Но в итоге австралийская теннисистка находила в себе силы, отыгрывалась и оформляла ключевые брейки за шаг до тай-брейков. На победу в матче Эшли Барти потратила чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
(1) Эшли Барти - Анетт Контавейт - 4:6, 7:5, 7:5
Теперь в четвертьфинале турнира в Цинциннати Эшли Барти сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Марией Саккари.
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