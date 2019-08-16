Эшли Барти добилась волевой победы над Марией Саккари в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Лидер посева соревнований категории WTA Premier 5 в американском Цинциннати представительница Австралии Эшли Барти становится первой полуфиналисткой турнира. На стадии 1/4 финала Эшли в трех сетах переиграла греческую спортсменку Марию Саккари, занимающую на данный момент 33-ю строчку мирового рейтинга. Барти повела с брейком в самом начале встречи, но Мария переломила ход стартового сета и дважды отличилась на приёме. После проигрыша партии Эшли полностью взяла ход матча под свой контроль и отдала Саккари всего 2 гейма за 2 оставшихся сета, отвесив сопернице полноценную баранку в решающем отрезке матча.
(1) Эшли Барти - Мария Саккари - 5:7, 6:2, 6:0
Теперь в полуфинале турнира в Цинциннати Эшли Барти сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Светланой Кузнецовой.
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