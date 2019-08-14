Мария Шарапова уступила Эшли Барти и завершила борьбу в Цинциннати на стадии второго круга.

(1) Эшли Барти - (WC) Мария Шарапова - 6:4, 6:1
Наверное, стоит признать, что дебют матча остался за австралийской теннисисткой. Именно она сумела уверенно защитить собственную подачу, а потом и зацепиться на приеме. Шарапова, увидев счет 15:40 на своей подаче, включила отличный ввод мяча в игру и именно благодаря этому компоненту ликвидировала двойной брейк-поинт. Россиянка гейм выцарапала и, более того, сумела сама добраться до двух брейковых мячей на приеме. Если первый Барти тоже отыграла прекрасной подачей, то на втором Эшли умудрилась допустить двойную ошибку.
Шарапова получила отличный плацдарм для наступления и, показалось, что Маша попытается развить преимущество. Как минимум, в следующем гейме россиянка снова очень вовремя включила подачу и спаслась со счета 0:30. У Марии даже эйсы стали стабильно проходить, но, тем удивительнее был обратный брейк в исполнении Барти в середине сета.
Эйсы у Шараповой сменились двойными, подача не приносила явного преимущества в розыгрышах, ну и сама Барти вошла в матч и стала откровенно вязать игру Марии и затягивать ее в длительные перестрелки. Под занавес сета Маша еще раз упустила собственную подачу, а вместе с ней и всю стартовую партию.
В начале второго сета Эшли стала развивать преимущество, оформила еще один брейк и, таким образом, выиграла четвертый гейм подряд. Шарапова имела отличную возможность выровнять ситуацию в счете, но отпустила соперницу с пяти брейк-поинтов. Наверное, именно этот гейм и стал ключевым. Не то чтобы Мария бросила бороться, но веры в спасение становилось все меньше и меньше.
Шарапова даже еще раз упустила собственную подачу. Ошибок у россиянки становилось с каждым геймом все больше, вот и тут, попытавшись еще глубже за корт выдавить соперницу Маша стабильно отправляла в аут свои же удары. За подачу Барти на матч Шарапова попыталась побороться и даже до брейк-поинта добралась, но еще несколько ошибок и в третий раунд соревнований в Цинциннати шагает Эшли Барти.
За выход в четвертьфинал турнира Эшли Барти поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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