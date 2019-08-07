Белинда Бенчич добилась волевой победы над Юлией Гергес во втором раунде турнира в Торонто.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выходит в третий круг соревнований категории WTA Premier 5 в Торонто. В рамках второго раунда Белинда, получившая в Канаде 11-й номер посева, добилась сложнейшей победы над представительницей Германии Юлией Гергес, занимающей на данный момент 25-ю строчку мирового рейтинга. Бенчич в напряженной борьбе уступила стартовый сет, но смогла благодаря единственному брейку во второй партии перевести встречу в решающий отрезок. В нем Бенчич сначала упустила перевес в счете, но все же склонила чашу весов в свою сторону. На победу в противостоянии Белинда Бенчич потратила два с половиной часа игрового времени.
(11) Белинда Бенчич - Юлия Гергес - 5:7, 6:3, 6:4
За выход в четвертьфинал турнира в Торонто Белинда Бенчич теперь поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая в матче второго круга переиграла представительницу Чехии Катерину Синякову
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