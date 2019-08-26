Томаш Бердых проиграл представителю 4-й сотни рейтинга на старте US Open - 2019.

Чешский теннисист Томаш Бердых потерпел сенсационное поражение уже в первом раунде Открытого Первенства США. На старте US Open - 2019 Томаш в четырёх сетах проиграл 18-ти летнему американскому квалифайеру Дженсону Бруксби, занимающему 394-ю строчку текущего мирового рейтинга. Казалось, что после разгромного поражения в первой партии Бердых пришёл в себя и почти столь же уверенно выиграл второй сет. Но в двух последующих отрезках встречи Бруксби добивался победы с минимальным перевесом. В итоге, на то, чтобы оформить настоящую сенсацию Дженсон потратил около двух с половиной часов игрового времени.
(Q) Дженсон Бруксби - Томаш Бердых - 6:1, 2:6, 6:4, 6:4
Во втором раунде американского мейджора Дженсон Бруксби сыграет с победителем матча между Мартоном Фучовичем и Николозом Басилашвили.
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