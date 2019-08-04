Хен Чон выигрывает Челленджер в китайском Чэнду.

Корейский теннисист Хен Чон триумфально вернулся на корт после почти что полугодовой паузы. Хен выигрывает уже первые соревнования после возвращения в тур - Челленджер в китайском Чэнду, на котором он получил 2-й номер посева. В финале турнира Чон в двух партиях обыграл японца Юичи Сугиту, занимающего на данный момент 197-ю строчку мирового рейтинга. Кореец трижды отличился на приеме и удержал все собственные подачи. На победу в финале соревнований в Чэнду Хен Чон потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
(2) Хен Чон - (6) Юичи Сугита - 6:4, 6:3
Победа на Челленджере в Чэнду позволит Хену Чону вернуться в топ-150 мирового рейтинга.
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