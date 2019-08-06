Марин Чилич без единого брейк-поинта для соперника преодолел стартовый раунд Мастерса в Монреале.

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Монреале 14-й номер посева, уверенно преодолевает стартовый раунд турнира. В нем Марин в двух партиях разобрался с американским квалифайером Бредли Кланом, занимающим 92-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Чилич дважды отличился на приеме, а вот во второй партии оформить брейк хорвату не удалось. На тай-брейке Марин действовал, честно говоря, не так уверенно в контексте игры на собственной подаче, как во всем матче, но в итоге добился победы. На выход во второй раунд Мастерса в Монреале Марин Чилич потратил 1 час и 40 минут игрового времени.
(14) Марин Чилич - (Q) Бредли Клан - 6:3, 7:6(7)
Во втором раунде Мастерса в Монреале Марин Чилич сыграет с победителем матча между Фелисиано Лопезом и Джоном Миллманом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий