Марин Чилич легко переиграл Джона Миллмана на пути в третий круг Мастерса в Монреале.

Хорватский теннисист Марин Чилич уверенно шагнул в третий раунд турнира категории Мастерс в канадском Монреале. В двух партиях Марин переиграл представителя Австралии Джона Миллмана, занимающего 65-ю строчку текущего мирового рейтинга. Первым свою подачу в отчетном поединке упустил именно Чилич, но хорват, получивший на турнире 14-й номер посева, не просто моментально отыгрался, но и второй сет под занавес стартовой партии оформил. Судьбу второго сета решил единственный брейк, который Марин оформил в самом дебюте этого отрезка встречи. На выход в третий круг Мастерса в Монреале Марин Чилич потратил около часа с четвертью игрового времени.
(14) Марин Чилич - (LL) Джон Миллман - 6:3, 6:4
Путевку в четвертьфинал канадского Мастерса Марин Чилич разыграет с победителем встречи между Домиником Тимом и Денисом Шаповаловым.
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