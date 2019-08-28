среда, 28 августа 2019 г.

Григор Димитров без борьбы выходит в третий круг US Open - 2019.

Болгарский теннисист Григор Димитров проходит в третий раунд Открытого Первенства США, даже не выходя на корт во втором круге. Соперник Григора по этой стадии US Open хорват Борна Чорич принял решение сняться с турнира. Причиной отказа Чорича от продолжения борьбы в Нью-Йорке стала травма нижней части спины. О сроках восстановления Борны на данный момент ничего не известно.


Григор Димитров - (12) Борна Чорич - w/o

 В третьем раунде американского мейджора Григор Димитров сыграет с победителем матча между Пабло Куэвасом и Камилом Майхржаком.

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о 21:37
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