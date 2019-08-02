Леся Цуренко проиграла во втором раунде соревнований в Вашингтоне.

Зарина Дияс - Леся Цуренко - 6:4, 6:4
Войти в матч второго круга турнира в Вашингтоне для Леси Цуренко стало сложнейшей задачей. К тому моменту, как украинская теннисистка прибилась к корту, почувствовала мяч и привыкла к погодным условиям, Дияс вела уже сразу с двумя брейками. Зарина тут же вышла подавать на сет, но ни с первой, ни со второй попытки, не смогла этого сделать. Это проснулась Цуренко, которая бросилась спасать сет. И все бы ничего, отставание украинка ликвидировала, но когда до полностью равного счета на табло оставалось взять лишь свою подачу Леся снова дрогнула. Гейм упущен, а вместе с ним и весь стартовый сет.
Вторую партию начала уже чуток ожившая Леся Цуренко, что и позволило украинской теннисистке стартовать в этом отрезке матча с брейка. Хватило его не надолго, потому как в середине сета Дияс уже оформила обратный успех на приёме. На этом спокойная жизнь теннисисток закончилась. В каждом гейме велась тяжелейшая борьба, каждый завершался брейк-поинтами, но отличиться на приёме было попросту невозможно. Лесю, к тому же, мучила ступня, которая заставила украинскую теннисистку несколько раз прибегать к помощи медиков. И лишь, когда брейк-поинты превратились в матч-болл на приёме, Дияс шансом воспользовалась сполна. Зарина именно брейком завершила встречу.
Теперь в четвертьфинале турнира в Вашингтоне Зарина Дияс сыграет с итальянской теннисисткой Камилой Джиорджи, которая в своём матче второго круга переиграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон.
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