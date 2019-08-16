Новак Джокович уверенно шагнул в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати.

Лидер текущего мирового рейтинга и первый номер посева соревнований категории Мастерс в Цинциннати сербский теннисист Новак Джокович продолжает успешные выступления на турнире. На стадии третьего круга Новак спокойно переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего 53-ю строчку мужской классификации. В каждом из сетов встречи Джоковичу хватило по одному брейку. На выход в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати Новак Джокович потратил чуть более полутора часов игрового времени.
(1) Новак Джокович - Пабло Карреньо-Буста - 6:3, 6:4
Теперь на стадии 1/4 финала Мастерса в Цинциннати Новак Джокович сыграет с французом Люкой Пуйе, обыгравшим на стадии третьего круга представителя России Карена Хачанова.
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