Новак Джокович уверенно обыграл Дениса Кудлу и вышел в 1/8 финала US Open - 2019.

(1) Новак Джокович - Денис Кудла - 6:3, 6:4, 6:2
Разгромной эту победу Джоковича, конечно, назвать не получается, но ведь с другой стороны у Кудлы было не так много возможностей для того, чтобы возродить интригу, ну или хоть немного затянуть матч. Да, Денис цеплялся на приёме и зарабатывал брейк-поинты, но Новак показывал максимальную концентрацию и отыгрывал все важнейшие мячи.
В стартовой партии Новак достаточно уверенно повел с брейком и спокойно удерживал свой перевес. И вот уже почти под занавес сета Джокович позволил Кудле добраться до пары брейк-поинтов. Подачу Новак таки взял, а через несколько минут под ноль подал на партию. Но история повторилась во второй партии. Снова первый номер мирового рейтинга уходит в отрыв, опять уже почти в самой концовке партии американец получает возможность отыграться, но не пользуется ею.
В третьем сете Джокович оформил брейк уже в стартовом гейме. А во втором - чуть было не упустил свой перевес. Новаку пришлось снова вырывать сложнейшей гейм на подаче, опять, кстати, отыгрывая 2 брейк-поинта. Кудла ещё раз попробовал ликвидировать отставание и в середине сета добрался до последнего для себя в этом матче брейкового мяча. Он, как вы понимаете, не принёс американцу успеха. В ответ Джокович тут же ещё разочек взял гейм на приёме, а следом за ним подал на матч.
В 1/8 финала US Open - 2019 Новак Джокович сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.
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