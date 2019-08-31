суббота, 31 августа 2019 г.

Новак Джокович уверенно обыграл Дениса Кудлу и вышел в 1/8 финала US Open - 2019.

Лидер текущего мирового рейтинга и, соответственно, посева последнего в сезоне Турнира Большого Шлема сербский теннисист Новак Джокович уверенно выходит в четвёртый раунд US Open. На стадии третьего круга Новак спокойно переиграл американца Дениса Кудлу, занимающего 111-ю строчку текущего мирового рейтинга. Джокович отыграл все 7 заработанных соперников брейк-поинтов, ну а сам 4 раза отличился на приёме. На победу в матче Новак Джокович потратил 2 часа и 5 минут игрового времени.


(1) Новак Джокович - Денис Кудла - 6:3, 6:4, 6:2

 Разгромной эту победу Джоковича, конечно, назвать не получается, но ведь с другой стороны у Кудлы было не так много возможностей для того, чтобы возродить интригу, ну или хоть немного затянуть матч. Да, Денис цеплялся на приёме и зарабатывал брейк-поинты, но Новак показывал максимальную концентрацию и отыгрывал все важнейшие мячи.

В стартовой партии Новак достаточно уверенно повел с брейком и спокойно удерживал свой перевес. И вот уже почти под занавес сета Джокович позволил Кудле добраться до пары брейк-поинтов. Подачу Новак таки взял, а через несколько минут под ноль подал на партию. Но история повторилась во второй партии. Снова первый номер мирового рейтинга уходит в отрыв, опять уже почти в самой концовке партии американец получает возможность отыграться, но не пользуется ею.

В третьем сете Джокович оформил брейк уже в стартовом гейме. А во втором - чуть было не упустил свой перевес. Новаку пришлось снова вырывать сложнейшей гейм на подаче, опять, кстати, отыгрывая 2 брейк-поинта. Кудла ещё раз попробовал ликвидировать отставание и в середине сета добрался до последнего для себя в этом матче брейкового мяча. Он, как вы понимаете, не принёс американцу успеха. В ответ Джокович тут же ещё разочек взял гейм на приёме, а следом за ним подал на матч.

В 1/8 финала US Open - 2019 Новак Джокович сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

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о 07:55
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