Новак Джокович уверенно оформил выход в полуфинал Мастерса в Цинциннати.

(1) Новак Джокович - Люка Пуйе - 7:6(2), 6:1
Стартовый сет противостояния получился неожиданно для многих достаточно ровным и боевым. Новак мог отличиться на приёме уже в первом гейме поединка, но не воспользовался брейк-поинтом. Оказалось, что он был не только первым в поединке, но и единственным на двоих теннисистов во всей стартовой партии.
Правда, уверенность в игре на собственной подаче у Пуйе куда-то улетучилась по ходу тай-брейка. Француз трижды упустил свои розыгрыши и, по сути, это стало началом конца для него. На кураже после уверенно ввигранного тая, почувствовав слабину у соперника, Джокович принялся сносить Люку с корта. Вторая партия началась с быстрого успеха на приёме в исполнении сербского теннисиста, но свой шанс спастись Пуйе таки получил. В следующем же гейме у Новака подвисла подача, но первый номер мирового рейтинга спас её с трех брейк-поинтов.
Больше Джокович себе вольностей в собственных геймах не позволял, а в концовке поединка Новак и второй брейк за сет оформил. После него сербскому теннисисту оставалось лишь подать на матч, что Новак уверенно и сделал.
За выход в титульный матч Мастерса в Цинциннати Новак Джокович поспорит с финалистом недавнего турнира той же категории в Монреале Даниилом Медведевым. В своём поединке 1/4 финала Даниил выиграл российское дерби у квалифайера Андрея Рублева.
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