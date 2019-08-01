Жо-Вильфред Тсонга завершил борьбу в Вашингтоне на стадии третьего круга.

(13) Кайл Эдмунд - Жо-Вильфред Тсонга - 4:6, 6:3, 6:4
Тсонга, на самом деле, очень неплохо начал свой матч третьего круга. Француз, который уже сотворил одну сенсацию в Вашингтоне, выбив из борьбы Карена Хачанова, быстро повел с брейком и в противостоянии с Эдмундом. Причем этот успех на приеме в исполнении Жо-Вильфреда так и остался единственным за весь сет. Хотя тот же Кайл мог уже через несколько минут отыгрываться, но не реализовал два брейковых мяча. А Тсонге было под силу упрочить лидерство, но француз дал сопернику спасти гейм сразу с четырех брейк-поинтов.
Во второй партии Тсонга ощутимо сдал в стабильности и точности подачи, что и вылилось в падении всех показателей, в том числе и в уменьшении количества эйсов. В дебюте партии Жо-Вильфред снова отыгрался с двух брейк-поинтов, но вот уже ближе к завершению сета спасти свой гейм ему не удалось. Ну а Эдмунд сразу же после первого в матче брейка уверенно вышел подавать на второй сет и перевел поединок в решающую партию.
В ней Кайл воспользовался первым же брейк-поинтом и попробовал уйти в отрыв, но чуть было сразу же не упустил преимущество. Правда для Тсонги опять два брейк-поинта оказались неразрешимой задачей. Жо-Вильфред в тот момент соперника отпустил, ну а больше толком зацепиться на приеме французу не удалось.
Ну а Кайл Эдмунд теперь в четвертьфинале турнира в Вашингтоне сыграет с победителем матча между Милошем Раоничем и Питером Гойовчиком.
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