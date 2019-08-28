Доминик Тим зачехлил ракетку после стартового матча в Нью-Йорке.

Первая действительно громкая потеря в числе сеянных спортсменов случилась в мужском одиночном разряде US Open - 2019 уже после стартового раунда. 4-й номер посева австрийский теннисист Доминик Тим в четырех партиях уступил итальянцу Томашу Фаббиано, занимающему на данный момент 87-ю строчку мирового рейтинга. На сенсационную победу Фаббиано потратил чуть менее двух с половиной часов игрового времени.
Томаш Фаббиано - (4) Доминик Тим - 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
Во втором раунде Открытого Первенства США Томаш Фаббиано сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
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