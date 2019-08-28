Роджер Федерер снова проигрывает стартовый сет, но дожимает Дамира Джумхура во втором раунде US Open - 2019.

(3) Роджер Федерер - Дамир Джумхур - 3:6, 6:2, 6:3, 6:4
Если проигранный сет индийцу Нагалу в стартовом раунде US Open - 2019 еще можно было списать на излишнюю расслабленность Роджера Федерера, тем более, что в самом начале встречи он сумел повести с брейком и только потом немного посыпался, то провал в дебюте сегодняшнего матча - это уже куда серьезнее. Во-первых, швейцарец уже должен был потихоньку вкатиться в турнир. И затягивать матчи уже столь ранних стадий, учитывая то, что для возраста Федерера экономить силы в проходных встречах - важнейший фактор, Роджеру уж точно не стоит.
Да и полной недооценки соперника у Федерера сегодня быть не могло. Если про своего стартового оппонента Роджер мог вообще до приезда в Нью-Йорк вообще ничего не слышать, то с Джумхуром пути швейцарца уже не раз пересекались. Да, проблем до сегодняшнего дня у Федерера в этих матчах не возникало, но тем не менее. Историей личных противостояний провал в дебюте точно объяснять не стоит.
Итак, Роджер снова вошел в поединок в каком-то разобранном состоянии. Две проигранные собственные подачи, попытка вернуться в борьбу и теннис, лишь отдаленно напоминающий то, чем обычно привык радовать Федерер своих поклонников на корте. В принципе, швейцарец даже имел шансы на то, чтобы и за стартовый сет пободаться. После первого обратного брейка Роджер повел 30:0 на приеме, но несколько оплошностей привели к тому, что Дамир проснулся и взял 4 розыгрыша подряд. Больше даже к столь неочевидным возможностям на второй обратный брейк Джумхур соперника не подпускал.
Вторую партию Роджер опять начал с проблем на собственной подаче. Опять у Джумхура образовался брейк-поинт, но Федерер его отыграл в розыгрыше, который получился действительно тяжелым и который вполне мог закончиться в пользу соперника. А буквально через несколько минут уже сам 3-й номер посева вырвался вперед с брейком - Дамир совсем неудачно начал собственную подачу, доигрался до тройного брейк-поинта, правда реализовал свой шанс Роджер лишь с третьей попытки.
Федерер вполне мог закрепить успех уже в следующем гейме на приеме, но не воспользовался брейковым мячом. А ближе к завершению второго сета самому Роджеру пришлось снова спасать подачу. К счастью, на этот раз затяжного розыгрыша не было - Федерер отыграл брейк-поинт эйсом и взял гейм. На всякий случай швейцарец еще и за прием зацепился и оформил победу во втором сете еще одним брейком.
Наверное, можно было ожидать того, что вот сейчас, после того, как в борьбе удалось сравнять счет в матче, Роджер понесется доказывать - провальный дебют был просто недоразумением. Но Федерер, по-хорошему, наоборот сдал. И это уже проблемы Джумхура, что даже совсем разобранным состоянием Роджера он воспользоваться не сумел. Сначала Федерер защитил довольно непростой собственный гейм, а потом получил перевес с брейком - Дамир как мог отыгрывать брейк-поинты подачей, но даже она в определенный момент не спасла.
Федерер играл совсем не так, как того можно было от него ожидать, но за свой минимальный перевес Роджер таки вцепился. По сути, повторился сценарий второй партии, когда Федерер мог через несколько минут закрепить перевес, но Джумхур и тут выстоял. А ближе к завершению третьего сета случился не второй брейк в исполнении Роджера, а просто таки валидольный гейм для поклонников швейцарца - тому пришлось спасаться с трех брейк-поинтов. Федерер выстоял и даже спокойно подал на победу и в этом сете.
В четвертом сете все решил тоже единственный брейк, но его Джумхур подарил Федереру уже просто на блюдечке с голубой каемочкой. При счете 40:30 Дамир вдруг решил выдать две двойные ошибки подряд и гейм-болл за минуту превратился уже в брейк-поинт для Роджера. Им швейцарец воспользовался, а потом удержал еще один сложнейший гейм на собственной подаче - ее Роджер выцарапал с трех брейковых мячей.
Нельзя сказать, что доводил матч до победы Федерер просто излучая уверенность в собственных силах. Но собственные подачи швейцарец в дальнейшем держал довольно стабильно. Другой вопрос в том, что Люка Пуйе, и Даниэль Эванс, которые и разыграют между собой право сразится со швейцарским теннисистом в третьем раунде текущего US Open, смогут напрячь Роджера куда серьезнее. И что будет с и без того "плывущей" игрой Федерера - та еще загадка.
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