Роджер Федерер разгромил Даниэля Эванса на пути в 1/8 финала US Open - 2019.

(3) Роджер Федерер - Даниэль Эванс - 6:2, 6:2, 6:1
Довольно натужный старт Роджера Федерера на Открытом Первенстве США наталкивал на весьма неприятные прогнозы по поводу перспектив швейцарского теннисиста в Нью-Йорке. Согласитесь, отдавать по счету в двух первых встречах на US Open было совсем не обязательно, особенно учитывая далеко не самый звёздный и топовый статус соперников. И вот, когда на горизонте появился действительно тот теннисист, который в теории может создать проблемы, Роджер включает такие обороты, что просто сносит его с корта.
О какой интриге можно говорить, если, например, во второй партии Федерер не отдал сопернику вообще ни одного розыгрыша на собственной подаче. Ни на первой, ни на второй, уточню на всякий случай. Эванс, да простят меня поклонники британского спортсмена, выглядел просто мальчиком для битья. Похоже Даниэль проиграл эту встречу чуть ли не ещё до выхода на корт.
Да, в третьем сете, уже имея более чем солидный гандикап, Роджер немного ослабил хватку и даже позволил Эвансу оформить обратный брейк. Но Даниэль, наверное, потом даже пожалел о такой наглости - Федерер следом взял ещё две подачи соперника и спокойно закончил матч.
Теперь в четвёртом круге US Open Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Давидом Гоффином и Пабло Карреньо-Бустой.
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