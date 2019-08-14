Роджер Федерер в тренировочном режиме стартовал на Мастерсе в Цинциннати.

(3) Роджер Федерер - (WC) Хуан Игнасио Лондеро - 6:3, 6:4
Наверное, ожидать серьёзных проблем уже на старте турнира в Цинциннати для Роджера Федерера просто не приходилось. Соперник швейцарцу, при всем уважении к Лондеро, был из разряда проходных - тех, побеждать которых Роджер просто обязан, к тому же, экономя при этом силы и постепенно вкатываясь в турнир. Да, Федерер давненько не выходил на корт, но с концентрацией у него все в полном порядке, так что даже месяц без игровой практики в официальных матчах вряд ли становился серьёзным козырем в рукаве Хуана Игнасио.
Федерер начал игру так, как и полагается явному фавориту. Уже в стартовом гейме на приёме Роджер оформил брейк и стал спокойно выигрывать собственные подачи. Ощущение солидного запаса, с которым играл 3-й номер мирового рейтинга, не покидало весь стартовый сет. В случае, если Лондеро каким-то чудом вдруг отыгрался бы, Федереру не понадобилось бы много времени на то, чтобы усилить игру и снова вернуть себе перевес. Но дело в том, что даже минимальных шансов на возвращение в борьбу за партию у Лондеро просто не было. Роджер чаще брал собственные подачи под ноль, нежели позволял сопернику выиграть хоть пару розыгрышей на приёме.
Во втором сете сценарий почти полностью повторился, с той лишь разницей, что сразу после упущенной подачи Лондеро героически добрался до первого и единственного за матч брейк-поинта. Роджер, понятное дело, отыгрался и больше слабину в своих геймах не давал. Мог Федерер ставить точку в противостоянии ещё одним успешным геймом на приёме, но Хуан Игнасио отыграл матч-болл. Подача на победу для Федерера прошла без каких-либо проблем.
В третьем раунде Мастерса в Цинциннати Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Стэном Вавринкой и Андреем Рублевым.
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