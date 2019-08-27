Роджер Федерер с неожиданно проигранным сетом выходит во второй раунд US Open.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выходит во второй раунд Открытого Первенства США, но при этом щекочет нервы своим поклонникам. В матче первого круга Роджер, получивший в Нью-Йорке 3-й номер посева, лишь в четырех сетах переиграл индийского квалифайера Сумита Нагала, занимающего 190-ю строчку мирового рейтинга. Федерер неожиданно проиграл стартовый сет встречи, дважды упустив собственную подачу, но затем перехватил инициативу и оставил за собой 3 последующие партии. На стартовую победу в Нью-Йорке Роджер Федерер потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
(3) Роджер Федерер - (Q) Сумит Нагал - 4:6, 6:1, 6:2, 6:4
Во втором раунде US Open - 2019 Роджер Федерер сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.
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