Фабио Фоньини не сумел преодолеть четвертьфинальную стадию турнира в Лос-Кабосе.

Лидер посева соревнований в мексиканском Лос-Кабосе итальянский теннисист Фабио Фоньини потерпел поражение на стадии 1/4 финала. В двух партиях Фабио уступил 5-й ракетке турнира и 28-му номеру мирового рейтинга американцу Тейлору Фритцу. В стартовой партии Фабио вовсе не смог навязать оппоненту борьбу и взял за сет всего 1 гейм. Во втором отрезке матча Фоньини дотянул до тай-брейка, но провалил этот 13-й гейм. На победу в матче Тейлор Фритц потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
(5) Тейлор Фритц - (1) Фабио Фоньини - 6:1, 7:6(1)
В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Тейлор Фритц сыграет с молдавским теннисистом Раду Алботом. В своем матче 1/4 финала он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса.
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