Ришар Гаске обыграл Роберто Баутисту-Агута на пути в полуфинал Мастерса в Цинциннати.

Французский теннисист Ришар Гаске, который даже не попал в посев соревнований категории Мастерс в Цинциннати, становится полуфиналистом турнира. На стадии 1/4 финала Ришар в трех сетах переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута, занимающего 11-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете зрители брейков не увидели, а вот тай Гаске провел куда лучше соперника. Во второй партии Баутиста-Агут дважды отличился на приёме, но вот в решающем сете два брейка оформил уже Гаске. На победу в матче Ришар Гаске потратил два с четвертью часа игрового времени.
Ришар Гаске - (11) Роберто Баутиста-Агут - 7:6(2), 3:6, 6:2
За выход в титульный матч турнира в Цинциннати Ришар Гаске поспорит с бельгийцем Давидом Гоффином, который без борьбы прошёл японца Йошихито Нишиоку, отказавшегося от выхода на корт из-за отравления.
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