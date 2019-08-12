Энди Маррей уступил Ришару Гаске в первом одиночном матче после возвращения на корт.

(PR) Ришар Гаске - (WC) Энди Маррей - 6:4, 6:4
Энди Маррей вернулся на корт в одиночном разряде. Уже сам этот факт где-то пару месяцев назад был бы больше похож на фантазию преданного фана британского теннисиста. Но получилось так, что с Открытого Первенства Австралии Энди Маррей успел попрощаться с профессиональным спортом, завершить карьеру, перенести операцию на давно мучавшем бедре, восстановиться, вернуться на корт сначала в парном разряде, а теперь вот, и в одиночке. Воистину современная спортивная медицина может делать чудеса.
С игровым тонусом у Маррея, естественно, наблюдались серьезные проблемы. Но без них возвращение на корт после такой паузы видится просто невозможным. Вот и получилось так, что в обоих партиях отчетного матча Энди проигрывал уже стартовые геймы на собственных подачах. По ходу первого сета с вводом мяча в игру у британца и вовсе были серьезные проблемы - единственный гейм, в котором Гаске не добрался до брейк-поинтов, случился лишь в самой концовке сета.
Итак, Маррей оказался в роли догоняющего, с трудом удержал следующую собственную подачу и... Отыгрался. Гаске провалился до тройного брейк-поинта и Энди с третей попытки сравнял счет в сете. Правда, тут же Ришар снова мог восстановить равновесие в счете, но Маррей отыгрался с двойного брейк-поинта. Трудности на подаче должны были привести Энди к еще одному упущенному гейму и так оно и случилось. Француз таки вернул себе преимущество в счете и с ним закончил стартовый сет в свою пользу.
Не проиграй Энди собственный гейм снова в самом начале второго сета, можно было бы сказать, что эта партия прошла уже в абсолютно равной борьбе. Но Маррей провалился и строить игру уже пришлось с позиции отстающего. Британец стабильно мучил соперника на приеме, но Гаске держался очень стойко. Ну а чем ближе было завершение встречи, тем очевиднее сталовилось то, что у Энди уже и не так много сил на борьбу.
Теперь Ришар Гаске во втором раунде Мастерса в Цинциннати сыграет с 4-м номером посева турнира австрийским теннисистом Домиником Тимом.
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